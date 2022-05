Televizijske oddaje in druge digitalne video vsebine že nekaj časa spremljamo tudi na mobilnih napravah. Da uporabniki pri tem ne bi bili prikrajšani, je na pametnih telefonih z mobilnimi storitvami HMS, kot sta Huawei P50 Pro in P50 Pocket, na voljo cela vrsta lokalnih in globalnih televizijskih in aplikacij ponudnikov pretočnega videa. Nikdar v zgodovini še nismo imeli toliko možnosti spremlj ...