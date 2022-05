Da bi preprečili tragične utopitve v Soči na lokaciji stari jez v Solkanu, so novogoriška mestna občina, družba Soške elektrarne Nova Gorica in Kajak klub Soške elektrarne tudi letos podpisali medsebojni sporazum o sodelovanju pri izvedbi ukrepov varstva pred utopitvami na omenjeni lokaciji. Lanskoletne ukrepe, s katerimi so kopalce opozarjali pred nevarnostmi, bodo izvajali tudi letos in jih še n ...