Starša v Indiji tožita svojega sina in njegovo ženo, ker še nimata otrok 24ur.com Starejši par na severu Indije toži svojega edinega sina in njegovo ženo, ker po šestih letih zakona še nimata otrok. Za tožbo sta se odločila, ker sta sinu finančno pomagala pri usposabljanju za pilota, poiskala sta mu ženo in mu plačala tudi razkošno poroko in medene tedne. Sedaj od sina zahtevata odškodnino v vrednosti skoraj 50 milijonov rupij (625 tisoč evrov).

