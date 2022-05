Skupini Joker Out že drugič zlata piščal za izvajalca leta 24ur.com V Kranju so že osmič podelili glasbene nagrade zlata piščal. Na podelitvi, ki se je odvila v Stolpu Škrlovec, je znova slavila priljubljena glasbena skupina Joker Out, kipca pa so se razveselili tudi skupini MRFY in Koala Voice ter novinec Žan Hauptman. Žirija je želela podeliti tudi nagrado za življenjsko delo, a jo je izbrani nagrajenec prijazno zavrnil.

