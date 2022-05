Policija prosi za informacije o 70-letniku, ki so ga našli nezavestnega na avtobusni postaji Lokalec.si Policisti prosijo za informacije o 70-letnemu moškemu, ki so ga našli nezavestnega na avtobusni postaji v Kopru. Zjutraj so ga pripeljali v Splošno bolnišnico Izola. Moški je trenutno v komi, po telesu ima več modric. Zjutraj ga je nezavestnega našla občanka na avtobusni postali na Dolinski cesti v Kopru, so sporočili iz Policijske uprave Koper. Policija prosi za informacije o dogajanju. Vsi, ki bi karkoli vedeli o vzroku poškodb moškega, lahko pokličejo na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

Vir: sta

Sorodno













































































































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Borut Pahor

Janez Janša

Igor Zorčič