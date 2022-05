Zdaj, ko je življenje spet steklo bolj sproščeno, so vsi veseli, če se kje srečajo. Tako sta na odprtju šolske učne poti v Šentjerneju poklepetala domačina Alojz Hosta (levo) in Franc Martinčič. O čem? Morda o prihodnosti šentjernejske občine, saj je Hosta namestnik direktorja v Iskri Pio in občinski svetnik Liste Skupaj za prihodnost, Martinčič pa priznan vinogradnik in trsničar iz Šmalčje vasi ...