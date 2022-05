Zelo čustveno je bilo slovo dosedanje direktorice novomeške občinske uprave Vide Čadonjič Špelič od sodelavcev in župana Gregorja Macedonija po sedmih letih po njunem mnenju dobrega in zelo uspešnega sodelovanja. Na jutranji novinarski konferenci v sejni sobi na rotovžu je župan neposredno pred njenim odhodom v Ljubljano, kjer so ji na konstitutivni seji državnega zbora pred dobro uro potrdili m ...