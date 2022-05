[Volk s Kanade jezno zatulil] Walter Wolf prišel na mariborsko sodišče in dejal, da so obtožbe bedarija Politikis Poslovnež slovenskih korenin Walter Wolf je danes po skoraj štirih letih od predobravnavnega naroka prišel na mariborsko okrožno sodišče, kjer se mora zagovarjati zaradi očitkov o pranju denarja, povezanem z zadevo Patria. Tožilstvo mu je predstavilo obtožnico, on se ni želel zagovarjati. “Nimam se kaj zagovarjati,” je dejal. Tako je končno stekla glavna obravnava v tej zadevi, ki […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kanada

Maribor

Patria

Walter Wolf Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Luka Dončić

Janez Janša

Borut Pahor