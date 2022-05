Na Fernetičih iz poškodovane cevi uhajal plin Primorske novice Policijo so okoli 10. ure obvestili, da so na gradbišču za bencinskim servisom na Fernetičih poškodovali plinsko cev, zaradi česar je plin pričel uhajati v okolico. Policisti so zavarovali okolico, zaprli ceste ter iz bližnjega objekta evakuirali ljudi. Gasilci so na kraju nemudoma zaprli ventile za plin, stanje pa se je že normaliziralo.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Luka Dončić

Janez Janša

Borut Pahor