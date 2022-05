Slovenske skupnosti v zamejstvu in po svetu želijo imeti svojega duhovnika Družina

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch se je danes srečala s predsednikom Slovenske škofovske konference (SŠK), novomeškim škofom msgr. dr. Andrejem Sajetom. Govorila sta predvsem o potrebi po slovenskih duhovnikih v Argentini in zamejstvu.

Sorodno Oglasi Omenjeni Argentina

Helena Jaklitsch Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Luka Dončić

Janez Janša

Borut Pahor