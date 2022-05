DUTB preklicala sklep o pripravi na prodajo Istrabenz Turizma in Thermane Primorske novice Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je, potem ko je vlada sprejela novo strategijo turizma, po kateri naložbi v Istrabenz Turizem in Thermano ostaneta v lasti države, preklicala sklep o začetku priprav prodajnih postopkov teh naložb. DUTB tudi ni spremenila statutov teh dveh družb, so danes sporočili iz slabe banke.

