Vlada v DZ vložila predlog za prekinitev več sporazumov med Slovenijo in Rusijo Politikis Potem ko je vlada v četrtek sprejela pobudo za prekinitev več sporazumov med Slovenijo in Rusijo, je predlog danes vložila v DZ. Kot je ob tem zapisala, želi v luči nadaljevanja agresije Rusije na Ukrajino povečati politični pritisk na Rusijo ter s tem prispevati k miru in preprečiti genocid. V luči ruske agresije nad Ukrajino […]

