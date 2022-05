Slovenski sosedi so se dobro upirali Švedom, Danci potopili Kazahstan SiOL.net Drugi dan svetovnega prvenstva v hokeju elitne divizije so se Danci v Helsinkih z 9:1 znesli nad Kazahstanci, v Tampereju pa so na dopoldanski tekmi igrali Švedi in Avstrijci, ki bi morali prvotno igrati na SP drugega razreda v Ljubljani, a so jih po izključitvi Rusije in Belorusije skupaj s Francijo preselili med elito. Avstrijci so se dobro upirali favoriziranim Trem kronam, a izgubili z 1:3.

Sorodno



Oglasi