Primitivno: Tomaž Štih Libertarec zvesto širi laž, da sta Golob in Klakočar Zupančičeva v razmerju: poglejte, kako ogabne stvari piše o predsednici DZ Reporter »Najdite si žensko, ki jo boste nagazili tako dobro, kot je Robi nagazil Urško,« je na facebooku napisal Tomaž Štih – Libertarec in tako pristavil svoj piskrček k širjenju ta čas najbolj priljubljene laži Janševe desnice. Janševi mediji in njegovi podporn

