Slovenski veleposlanik v Avstriji Aleksander Geržina je bil kritičen do avstrijskega podaljšanja nadzora na meji s Slovenijo. Za avstrijsko tiskovno agencijo APA je dejal, da na Dunaju ukrepa niso ustrezno utemeljili. Avstrija je namreč ta teden Evropsko komisijo obvestila, da za najmanj pol leta podaljšuje nadzor na mejah z Madžarsko in Slovenijo. Med razlogi za to so na Dunaju tokrat navedli tud ...