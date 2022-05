Konservativci v ZDA pred ciljem ukinitve pravice do splava Dnevnik Čeprav večina Američanov - okoli 60 odstotkov - podpira pravico do umetne prekinitve nosečnosti, ki jo je ženskam po vsem ozemlju ZDA leta 1973 zagotovilo vrhovno sodišče ZDA, je konservativna večina istega sodišča sedaj tik pred tem, da to pravico...

