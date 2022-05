Van der Poel favorit etape s startom in ciljem v Neaplju RTV Slovenija 8. etapa Dirke po Italiji s startom in ciljem v Neaplju in s pogledi na Vezuv ponuja priložnost predvsem Mathieuju van der Poelu, med favoriti pa pred nedeljsko etapo na Blockhaus ni pričakovati pretiranega naprezanja.

