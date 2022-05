V hramu demokracije le pet strank Demokracija Piše: Anamarija Novak Prihodnji sklic DZ bo precej drugačen od dosedanjega že zaradi števila strank, ki jih bo odslej precej manj. Tako se iz DZ poslavljajo stranke SNS, SMC (oz. Konkretno), DeSUS, LMŠ in SAB, od dosedanjih parlamentarnih strank pa ostajajo SDS, NSi, SD in Levica. Po nedavnih parlamentarnih volitvah je znana okvirna sestava parlamenta. V DZ so se uvrstili vsi predsedniki parlament ...

Sorodno











































































Oglasi