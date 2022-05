Jure s polno paro naprej, prejema ponudbe za sodelovanje z gostinci 24ur.com Jure Galičič je zadovoljen s končno uvrstitvijo v tekmovanju in ponosen na jedi, ki so bile deležne občudovanja treh kuharskih mojstrov. Zaradi pokazanega znanja in prepoznavnosti, ki mu jo je prineslo sodelovanje v šovu, v kulinariki zagotovo ne bo ostal križem rok.

Oglasi Omenjeni Franc Testen

POP TV Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Mesec

Marjan Šarec