Pretekli ali prehodili so 2400 dobrodelnih krogov Primorske novice “To je dogodek Nove Gorice, spet se je pokazalo, da smo s povezovanjem zmagovalna ekipa,” je predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Igor Miljavec sklenil današnjo prireditev Tečem, da pomagam. Na stadion je pritegnila množico, ki je prehodila ali pretekla kar 2400 krogov. In tudi na ta način pomagala zbrati 2000 evrov za društvo.

