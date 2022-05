40 milijonov evrov za Degasov kip in 46 milijonov za Picassov bron RTV Slovenija Skulpturo francoskega umetnika Edgarja Degasa so v četrtek pri dražbeni hiši Christie's v New Yorku prodali za 41,6 milijona ameriških dolarjev. To je najvišji znesek, ki je bil kdaj plačan na dražbi za delo tega slovitega francoskega impresionista.

Sorodno Oglasi