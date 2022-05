ZNP obsoja napad Mirana Ališića na Jadranko Rebernik in pozive k pogromu nad drugače mislečimi novinarji in mediji Demokracija Piše: ZNP V Združenju novinarjev in publicistov ostro obsojamo zapis Mirana Ališića na portalu Fokuspokus, ki se širi in poobjavlja po družbenih omrežjih. V sicer plačljivem članku se naslov glasi “Zakaj nismo Jadranke Rebernik takrat v Egiptu zamenjali za čredo kamel!” Gre za nizkoten napad na odgovorno urednico informativnega programa TV Slovenija z namenom ponižanja in zaničevanja.



Takšno obraču ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ali Žerdin

Egipt

Janez Markeš

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Mesec

Matjaž Han