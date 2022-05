Parris podaljšal s Koprom do 2024/25 Primorske novice Slovenski nogometni prvoligaš Koper, vodilna ekipa slovenskega prvenstva, ki je pred dnevi osvojila pokalno lovoriko, je danes spet razveselila domače navijače. Kot so Koprčani sporočili prek družbenih omrežij, so podaljšali pogodbo s Kaheemom Anthonyjem Parrisom.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Telemach Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Mesec

Matjaž Han