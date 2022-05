Blitva, solata in česen so v nekaterih hrvaških mestih postali luksuzna roba, ugotavlja hrvaški časnik Slobodna Dalmacija. Za kilogram blitve ali špinače je treba tako v dražjih mestih, kot sta Reka in Dubrovnik, plačati do 50 kun (6,60 evra), v Zagrebu pa so jo našli za 25 kun (3,30 evra). Med mesti z najdražjimi živili na tržnicah so Dubrovnik, Reka in Split. Beli fižol tam na primer stane od 30 ...