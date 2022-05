Minilo je 39 let od nastanka te fotografije. Tako smo v Dolenjskem listu zapisali pod njo: »Da je lahko šola življenjsko povezana s krajevno skupnostjo, je pokazala nedeljska akcija na Malem Slatniku. Osemdeset krajanov, tudi takih, ki so šolo že zdavnaj zapustili in niti nimajo več otrok v njej, se je odzvalo vabilu in 27. marca dopoldne pripravljajo tla za asfaltiranje poti okrog šole do igrišč ...