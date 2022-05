Ne me silit, da ti lažem je druga knjiga Novomeščanke Suzane Zagorc. In če je v svojem prvem osebnoizpovednem romanu na preprost, dramatičen pa tudi humoren način opisala svojo težavno pot od želje po otroku in prizadevanja za zanositev, perečo problematiko naraščajočega trenda neplodnosti s povsem ženskega in ne medicinskega zornega kota, gre v njenem drugem romanu za pripoved čustev, ljubezni, ...