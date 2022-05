Odločitev v Edmontonu: se bodo Kopitar in Kralji prebili v drugi krog? SiOL.net V hokejski ligi NHL bodo v noči na nedeljo odigrane tri odločilne sedme tekme prvega kroga končnice. Florida Panthers bodo dočakali tekmeca v četrtfinalu vzhodne konference, za to mesto se borita Toronto in Tampa, odločitev o četrtfinalistu pa bo padla tudi v Edmontonu, kjer se bodo Oiler pomerili z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.

