Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v polfinalu pokala, ki poteka v Slovenj Gradcu, izgubili proti večnim tekmecem Gorenju iz Velenja. Usoden je bila sredina drugega polčasa, ko so se tekmeci iz Velenja odlepili za pet golov in prednost obdržali do konca tekme. Celjani se bodo za tretje mesto jutri pomerili z Dobovo. Druga polfinalna tekma Pokala Slovenije v rokometu, ki poteka v Slovenj Gradcu, j ...