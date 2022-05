Maribor ob čustvenem slovesu Tavaresa in preobratu vrgel rokavico Kopru #foto Sportal V sobotnem večernem obračunu v 1. SNL je Maribor ob čustvenem slovesu Marcosa Tavaresa in preobratu s 3:1 (0:1) ugnal Aluminij, ki se tako tudi uradno poslavlja od prvoligaške druščine, Maribor pa s tem ostaja v boju za naslov prvaka. Do tega kroga vodilni Koper bo na delu šele v ponedeljek. Poleg Tavaresa bo v nedeljo v slovo pomahal tudi Senijad Ibričić, v ponedeljek pa se od Bonifike poslavlja ...

