V ruški občini že nekaj let zaznavajo, da jim v Zdravstveni postaji Ruše primanjkuje prostora. Ker so v stiski vsi zdravstveni programi, so v letu 2021 intenzivno pristopili k pripravi projektne dokumentacije, pridobili gradbeno dovoljenje in sedaj tudi uspešno kandidirali na razpis Ministrstva za zdravje, ki za letošnje in prihodnje leto sofinancira investicije na primarni ravni. Projekt nadgradn ...