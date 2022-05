LPS s pesmijo Disko v prvem polfinalu pristali na zadnjem, 17. mestu RTV Slovenija Po koncu Evrovizije so pri EBU-ju razkrili podrobne izide. Slovenski predstavniki, skupina LPS, so v prvem polfinalu osvojili zadnje, 17. mesto. Dobili so 15 točk, osem od hrvaških gledalcev in poslušalcev ter sedem od treh strokovnih žirij.

