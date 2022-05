Hrvaški mediji: Ali Slovenija želi blokirati vstop Hrvaške v schengen? Lokalec.si To se sprašujejo hrvaški mediji in hkrati opozarjajo, da ima Slovenijo novo vlado, ki bo širitev območja schengen pogojevala z nerešenim vprašanjem meje. Tanja Fajon, ki je kandidatka za novo zunanjo ministrico, je že dejala, da sicer podpira vstop Hrvaške v schengen, obenem pa, da to področje potrebuje reformo, so zapisali na portalu 24ur.com. Ob sedanji reformi pa teče implementacija arbitražne ...

Sorodno











Oglasi