Leji Glojnarič in Iris Breganski za konec olimpijade gluhih še zlato in bron 24ur.com Slovenski šport invalidov je bogatejši za nov izjemen uspeh na 24. poletni olimpijadi gluhih v kraju Saxias do Sul na jugu Brazilije. V zadnjem nastopu v Južni Ameriki sta slovenski atletinji Leja Glojnarič in Iris Breganski osvojili novi kolajni, tokrat v skoku v višino, in sicer zlato in bron.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Brazilija

Finska

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Kopitar

Janez Janša

Borut Pahor

Matej Tonin