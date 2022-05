Celjani po trdem boju do tretjega mesta, kdo bo prvak? SiOL.net Rokometaši Urbanscape Loke in velenjskega Gorenja so se prek sobotnih polfinalnih tekem prebili v veliki finale zaključnega turnirja za pokal Slovenije. Najbolj prestižna tekma v tem tekmovanju se bo v športni dvorani v Slovenj Gradcu pričela ob 17.30. V tekmi za tretje mesto so rokometaši Celja Pivovarne Laško ugnali Dobovo.

