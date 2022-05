Kostno-mišična obolenja: najpogostejša zdravstvena težava, povezana z delom 24ur.com Kostno-mišična obolenja, ki so velik javnozdravstveni problem in najpogostejša zdravstvena težava, povezana z delom, je z ustreznim ravnanjem mogoče preprečiti ali vsaj omiliti. To je eden glavnih poudarkov kampanje EU za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj "Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta".

Sorodno Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Luka Dončić

Robert Golob

Borut Pahor

Matej Tonin