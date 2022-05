Predsednik Pahor: Na področju obrambe so se v zadnjih letih zgodili zelo veliki premiki Nova24TV Predsednik republike Borut Pahor je ob dnevu Slovenske vojske ocenil, da so se v zadnjih letih na področju obrambe v Slovenije zgodili zelo veliki premiki. DZ je s sprejetjem nekaterih ključnih, strateških dokumentov začrtal sodoben in dolgoročni razvoj Slovenske vojske. V ta okvir sodi tudi nakup oklepnikov boxer. Investicija je, kot pravi Pahor, ključnega pomena za vzpostavitev srednje bataljons ...

