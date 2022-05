Umanotera: Pandemija in vojna sta okupirali pozornost ljudi, a grožnja podnebnih sprememb ostaja RTV Slovenija Ob 15. maju, ki je po svetu neuradno namenjen problematiki podnebnih sprememb, so v okoljevarstveni organizaciji Umanotera nove politične predstavnike v državi pozvali, naj boj s podnebno krizo vzamejo resno in ga umestijo med prednostne naloge.

