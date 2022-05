Švicarji na referendumu podprli krepitev sodelovanja v Frontexu 24ur.com Švicarski volivci so na referendumu glasovali o krepitvi sodelovanja Švice v evropski mejni agenciji Frontex, kar je po podatkih inštituta za javnomnenjske raziskave gfs.bern podprlo 72 odstotkov udeležencev referenduma. Ob tem so Švicarji glasovali še o dveh drugih vprašanjih – o predlogu, ki predvideva, da bi bili po novem vsi državljani Švice avtomatično darovalci organov in zakonodaji, ki bo ...

