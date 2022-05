City se po remiju proti West Hamu še ne more veseliti novega naslova prvakov 24ur.com Manchester City se krog pred koncem še ne more veseliti obranitve naslova angleških prvakov. Pri tem jih je ustavil West Ham United, ki je na krilih Jarroda Bowna na zadnji domači tekmi sezone iztržil remi z 2:2. Na prvi tekmi dneva je do pomembne (minimalne) zmage prišel Tottenham, ki je po zaslugi uspešno izvedene enajstemtrovke Harryja Kana premagal Burnley z 1:0 in se tako vsaj začasno zaviht...

