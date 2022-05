V kratkem je osvojila Belo krajino, potem Dolenjsko, sledil je prodor na Kočevsko, vmes so jo za svojo sprejeli tudi po drugih krajih naše dežele. Meje podira lahkotno, z zgodbami o kruhu in življenju ter z izvirnim kmečkim humorjem, čistim kot belokranjska žlahtna kapljica. Vse to je z okusnimi izdelki iz svoje domače pekarne zložila v košaro Mojčinih dobrot. To je Mojca Kramarič iz Rosalnic. Da ...