Znana bosta še zadnja udeleženca konferenčnega polfinala SiOL.net Samo še dve tekmi nas ločita do konca prvega kroga končnice v hokejski ligi NHL. Na odločilnih sedmih tekmah bosta ponoči po slovenskem času na Vzhodu obračunali moštvi New York Rangers in Pittsburgh Penguins, na Zahodu pa Calgary Flames in Dallas Stars.

