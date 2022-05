Barcelona z remijem zakoličila drugo mesto, tudi Real in Atletico 'le' remizirala 24ur.com V španski Primeri Division je bil na sporedu predzadnji - 37. krog, v katerem je bilo hkrati na sporedu kar devet tekem. Edina tekma, ki se je končala brez zadetkov, je bil obračun Getafeja in Barcelone, a ker se je brez zmagovalca končala tudi tekma med Atletico Madridom in Sevillo, so si Katalonci krog pred koncem že zagotovili končno drugo mesto. Izpad v drugo ligo pa je ob že izpadlu Levantej...

