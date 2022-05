Katja Fain iz Aten s tremi zmagami in dvema osebnima rekordoma 24ur.com Najboljša slovenska plavalka zadnjih let Katja Fain je na mednarodnem mitingu v Atenah trikrat zmagala, dvakrat v času osebnega rekorda, je sporočila Plavalna zveza Slovenije. Tretji dan mednarodnega plavalnega mitinga Acropolis v Atenah je bila Mariborčanka najboljša še na 400 m prosto, potem ko je v petek in soboto slavila na 100- in 200-metrski razdalji.

