Micov s trojko preprečil preobrat Partizana in izsilil tretjo tekmo RTV Slovenija V polfinalu Lige ABA bo serijo med Budućnostjo in Partizanom odločila tretja tekma, ki bo v Beogradu. Podgoričani so na domačem parketu z 72:71 izid v zmagah izenačili na 1:1.

