"Četudi gre za SDS, ključno vladno stranko zadnjih dveh let, proti kateri so se na volitvah, v bistvu pa na referendumu o zapuščini vladavine Janeza Janše, množično izrekli volivci, je treba dogajanje na konstitutivni seji državnega zbora že ocenjevati skozi vatle presojanja razmerij med pozicijo in opozicijo, kjer je zadnja v strukturno podrejenem položaju."