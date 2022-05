To prinaša današnji popoln lunin mrk in krvava super Luna Zadovoljna.si Lunini mrki imajo ponavadi večji vpliv na naše življenje kot sončevi mrki, in čeprav sončev mrki v biku, ki se je zgodil 30. aprila ni povzročil velikih nevšečnosti, pa bosta današnji lunin mrk in krvava superluna v škorpijonu to spremenila. Ta astrološki dogodek namreč zaznamuje čas preobrazbe za vsa znamenja zodiaka, najbolj pa bodo njegov vpliv čutili biki, levi, škorpijoni in vodnarji....

