Dinamo še naprej 'vlada' na Hrvaškem 24ur.com Nogometaši zagrebškega Dinama so še 16-ič v zadnjih 17 letih postali prvaki Hrvaške. Naslov so si zagotovili v predzadnjem krogu, v katerem so v Šibeniku z goloma Ivana Tolića in Petra Bočkaja z 2:0 premagali domačo ekipo in si priigrali neulovljivo prednost štirih točk pred najbližjim zasledovalcem, splitskim Hajdukom. To je njihov 23. naslov prvaka v samostojni Hrvaški in 27. v zgodovini....

