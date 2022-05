Ukrajinski vojaki so zakoličili mejnik. Po tednih hudih bojev je 227. Harkov bataljon ponovno zavzel ukrajinsko ozemlje vse do meje z Rusijo. Postavili so novo mejno postojanko in posneli skupinsko fotografijo, s katero so predsedniku Volodomirju Zelenskemu sporočili, da je misija opravljena. “Ruska vojna ne gre po zastavljenih načrtih in Ukrajina bi lahko zmagala,” je dejal generalni sekretar Nat ...