Alex in Tim osvojeni denar namenila širitvi gospodinjske učilnice 24ur.com Dobili smo že četrta zmagovalca Malega šefa Slovenije. To sta Alex in Tim iz OŠ Benedikt. Žirante sta prepričala z vrhunskimi jedmi, z osvojeno nagrado pa želita šoli pomagati pri obnovi gospodinjske učilnice.

Oglasi Omenjeni Mercator

POP TV Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Anamarija Lampič

Borut Pahor

Janez Janša