V Phoenixu komorno vzdušje po nepričakovanem izpadu: Boli, močno boli 24ur.com Navijači ekipe Phoenix Suns, vodilne po rednem delu košarkarske lige NBA, so v nedeljo zvečer trpeli. In njihovo trpljenje je bilo dolgo in mučno, saj je bilo že zgodaj jasno, da v finale zahodne konference odhaja Dallas, ki ga je na parketu vnovič fantastično vodil čudežni košarkarski deček Luka Dončić, ki je v prvem polčasu dosegel kar 27 točk. Isto število točk je v prvih 24 minutah zbrala cel...

